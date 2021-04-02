Бутырская считает, что Трусовой лучше вернуться к Тутберидзе

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Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская считает, что Александре Трусовой лучше вернуться в группу к своему прежнему тренеру Этери Тутберидзе.
Бутырская считает, что Трусовой лучше вернуться к Тутберидзе
  • Reuters

«Если Трусова сама хочет обратно — нужно возвращаться. Возможно, она попробовала в другом месте и её это не устроило. Саша с родителями сами должны решать, где ей будет комфортнее готовиться к олимпийскому сезону. В группе у Тутберидзе будет сложно, там будет большая конкуренция. Сейчас круче Трусовой на тренировках никого нет, а там будет целая команда из таких, как она. Это может придать ей дополнительный заряд на тренировках. Иногда такая конкуренция идёт на пользу. Она будет смотреть на соперниц и понимать, в какой они форме. Для человека это всегда лучше», — цитирует Бутырскую «Спорт-Экспресс».

Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в мае 2020 года. 16-летняя фигуристка стала бронзовым призёром чемпионата мира — 2021.

Ранее Бутырская высказалась о конфликте между директором «Самбо-70» и женой Плющенко.

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