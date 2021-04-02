Бутырская высказалась о конфликте между директором «Самбо-70» и женой Плющенко

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Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала перепалку генерального директора центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева с супругой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яной Рудковской.
Бутырская высказалась о конфликте между директором «Самбо-70» и женой Плющенко
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Это на уровне грязных сплетен. Необходимо ставить себя выше этого. Не хочется опускаться так низко. Кто кого как назвал — пускай сами разбираются, я это не очень люблю. Мне это не совсем приятно», — цитирует Бутырскую «Спорт-Экспресс».

Лайшев обвинил академию Плющенко в краже у тренера «Самбо-70» Этери Тутберидзе фигуристки Александры Трусовой.

Ранее директор «Самбо-70» заявил, что инициатором возвращения Трусовой к Тутберидзе является отец фигуристки.

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