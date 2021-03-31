Москвина удивлена, что её совет Щербаковой перейти в парное катание кто-то воспринял всерьёз

Заслуженный тренер России Тамара Москвина объяснила свой совет чемпионке мира 2021 года фигуристке Анне Щербаковой перейти в парное катание.

«Конечно, это была шутка. Слишком напряжённой была обстановка во время телевизионного интервью, и нужно было её разрядить. Удивительно, что кто-то воспринял мои слова всерьёз. Для парного катания Щербакова даже по ростовым параметрам не подходит. Ей нужно было бы подыскать очень высокого партнера, а такого парня, как Андрей Чувиляев, сейчас нет», — приводит слова Москвиной РИА Новости.

На прошедшем в Стокгольме чемпионате мира 17-летняя Щербакова выиграла золото в одиночном катании.

Ранее сообщалось, что Москвина предложила Щербаковой перейти в парное катание.