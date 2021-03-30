Москвина предложила Щербаковой перейти в парное катание

Заслуженный тренер России Тамара Москвина посоветовала чемпионке мира 2021 года фигуристке Анне Щербаковой перейти в парное катание.

«Если надоест одиночное катание, переходи в парное. С мальчиком кататься веселее. Есть с кем поссориться, с кем поулыбаться. Он всегда тебя берёт на ручки, бросает в воздух, носит, ну иногда «выбрасывает». А ты и сама приземляешься здорово. Подумай об этом», — заявила Москвина в эфире Первого канала, обращаясь к Щербаковой.

Щербакова ответила, что пока не представляет себя в парном катании.

Ранее сообщалось, что Щербакова не смогла обойти Рику Кихиру в рейтинге ISU.