Москвина предложила Щербаковой перейти в парное катание

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Заслуженный тренер России Тамара Москвина посоветовала чемпионке мира 2021 года фигуристке Анне Щербаковой перейти в парное катание.
Москвина предложила Щербаковой перейти в парное катание
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Если надоест одиночное катание, переходи в парное. С мальчиком кататься веселее. Есть с кем поссориться, с кем поулыбаться. Он всегда тебя берёт на ручки, бросает в воздух, носит, ну иногда «выбрасывает». А ты и сама приземляешься здорово. Подумай об этом», — заявила Москвина в эфире Первого канала, обращаясь к Щербаковой.

Щербакова ответила, что пока не представляет себя в парном катании.

Ранее сообщалось, что Щербакова не смогла обойти Рику Кихиру в рейтинге ISU.

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