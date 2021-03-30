Щербакова не смогла обойти Кихиру в рейтинге ISU

Российская фигуристка Анна Щербакова заняла второе место в обновлённом рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).

Соотечественницы Щербаковой Елизавета Туктамышева и Александра Трусова занимают третье и четвёртое места в рейтинге ISU.

На первой строчке рейтинга располагается Рика Кихира из Японии.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию выиграла медальный зачёт чемпионата мира. Российские фигуристы завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Второе место в медальном зачёте заняла сборная США (одно золото и одно серебро). Третье — сборная Японии (одно серебро и одна бронза).

Ранее сообщалось, что российские фигуристы выиграли медальный зачёт чемпионата мира.