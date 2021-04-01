Плющенко: Трусова могла бы выиграть ЧМ по фигурному катанию, если бы сделала ещё один четверной

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко считает, что российская фигуристка Александра Трусова могла бы выиграть чемпионат мира, если бы сделала ещё один четверной.

«Её целеустремлённость, её желание что-то сделать именно на этой тренировке, невозможность перенести работу на следующую — я был таким же в юности. У меня зашкаливал максимализм. Думал, что должен сделать максимум, убиться, разбиться… Меня в своё время Мишин сдерживал. У Саши всё то же самое», — цитирует Плющенко сайт «Матч ТВ».

По его словам, у его подопечной большие амбиции и она ставит перед собой такие сложные задачи, которых не ставит ни одна фигуристка мира.

«Если бы Саша сделала ещё один четверной, она бы выиграла чемпионат мира. На тренировках, которые проходили у нас на чемпионате мира, за шесть минут Трусова катала произвольную программу с пятью четверными. Но у неё был груз ответственности, который её давил и передавливал», — сказал Плющенко.

На мировом первенстве россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании. Золото завоевала Анна Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева, а третьей — Александра Трусова.

При этом Трусова после короткой программы занимала 12-е место.

Ранее Трусова поблагодарила Евгения Плющенко за поддержку во время ЧМ.