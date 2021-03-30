Трусова поблагодарила Плющенко за поддержку во время ЧМ
- РИА Новости
«Закончился чемпионат мира по фигурному катанию, который мы ждали два года. Спасибо за то, что он был! Благодарю организаторов за то, что они в столь сложное время нашли возможность провести этот старт, который был необходим спортсменам. Это был первый чемпионат мира в моей взрослой карьере. Не всё получилось, но это лишь начало. Спасибо тренерам за подготовку. Спасибо Евгению Викторовичу Плющенко за то, что он был со мной все 10 дней. Я была очень хорошо готова. Надеюсь, что в следующий раз у меня получится собраться в нужное время, в нужном месте и показать всё, что я могу», — написала Трусова в своём Instagram.
После короткой программы россиянка занимала 12-е место, однако по итогам проката произвольной программы сумела войти в тройку призёров.
Ранее директор «Самбо-70» оскорбил Рудковскую и призвал Трусову вернуться.