Трусова поблагодарила Плющенко за поддержку во время ЧМ

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась впечатлениями от прошедшего чемпионата мира, на котором она завоевала бронзовую медаль.

«Закончился чемпионат мира по фигурному катанию, который мы ждали два года. Спасибо за то, что он был! Благодарю организаторов за то, что они в столь сложное время нашли возможность провести этот старт, который был необходим спортсменам. Это был первый чемпионат мира в моей взрослой карьере. Не всё получилось, но это лишь начало. Спасибо тренерам за подготовку. Спасибо Евгению Викторовичу Плющенко за то, что он был со мной все 10 дней. Я была очень хорошо готова. Надеюсь, что в следующий раз у меня получится собраться в нужное время, в нужном месте и показать всё, что я могу», — написала Трусова в своём Instagram.

После короткой программы россиянка занимала 12-е место, однако по итогам проката произвольной программы сумела войти в тройку призёров.

Ранее директор «Самбо-70» оскорбил Рудковскую и призвал Трусову вернуться.