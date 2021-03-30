Тарасова: не стоит обращать внимание на рейтинг ISU
- РИА Новости
«Считаю, что нам не стоит обращать внимание на рейтинги, а нужно заниматься своим делом», — сказала Тарасова «Чемпионату».
Кихира возглавляет рейтинг ISU, несмотря на то что не сумела завоевать медаль чемпионата мира. Весь подиум заняли российские фигуристки: Анна Щербакова (золото), Елизавета Туктамышева (серебро) и Александра Трусова (бронза). Трио россиянок в рейтинге ISU расположилось вслед за Кихирой.
Ранее Ягудин заявил, что рейтинг ISU не имеет никакого значения.