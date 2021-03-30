Тарасова: не стоит обращать внимание на рейтинг ISU

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала тот факт, что фигуристка Анна Щербакова не смогла обойти Рику Кихиру в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), несмотря на победу на недавнем чемпионате мира в Стокгольме.

«Считаю, что нам не стоит обращать внимание на рейтинги, а нужно заниматься своим делом», — сказала Тарасова «Чемпионату».

Кихира возглавляет рейтинг ISU, несмотря на то что не сумела завоевать медаль чемпионата мира. Весь подиум заняли российские фигуристки: Анна Щербакова (золото), Елизавета Туктамышева (серебро) и Александра Трусова (бронза). Трио россиянок в рейтинге ISU расположилось вслед за Кихирой.

Ранее Ягудин заявил, что рейтинг ISU не имеет никакого значения.