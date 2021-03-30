Ягудин заявил, что рейтинг ISU не имеет никакого значения

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал тот факт, что Анна Щербакова не сумела обойти Рику Кихиру в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), несмотря на недавнюю победу на чемпионате мира в Стокгольме.

«Мне кажется, что рейтинг ISU не имеет никакого значения. Имеют значение только результаты. Рейтинги, переходы, промежуточные баллы на соревнованиях, сравнения технического контента, сравнение баллов, полученных за Cup of Russia или национальные первенства, — это всё никому не нужные цифры. Главное — это медаль, с которой ты уезжаешь с соревнований или турнира. У Щербаковой золотая медаль чемпионата мира. И всё. Точка. Даже не то что не нужные цифры — вся эта информация ни на что не влияет. Повторюсь, что результатом являются лишь медали и места, завоёванные спортсменами», — сказал Ягудин «Чемпионату».

Рейтинг ISU возглавляет представительница Японии Рика Кихира, которая на чемпионате мира не попала в тройку призёров. Золото первенства планеты завоевала россиянка Анна Щербакова.

Ранее Щербакова не смогла обойти Кихиру в рейтинге ISU.