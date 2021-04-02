Щербакова рассказала, куда тратит заработанные деньги

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова призналась, что заработанные на соревнованиях деньги вкладывает в акции.

«Я деньги не трачу, я их коплю. Потому пока что нет конкретной идеи, куда я их могу вложить. Мои родители мне помогают с этим. В частности, папа: он мне рассказывает, куда выгоднее, как вкладывать деньги, чтобы они не просто лежали, а чтобы росли. Вкладываюсь в акции», — заявила Щербакова Sport24.

17-летняя фигуристка является действующей чемпионкой мира и победительницей первенства России.

Ранее Щербакова призналась, что победа на ЧМ была для неё неожиданной.