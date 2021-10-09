Журналист рассказал, как Загитова в грубой форме потребовала удалить её фото с матча КХЛ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова потребовала удалить фотографии с ней, которые были сняты во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».

Как рассказал журналист «Спорт-Экспресса» Рустам Имамов в своём Telegram-канале, спортсменка попала в кадр, хотя фотографы снимали не персонально её, а реакцию трибун на заброшенные шайбы.

«Но наша чемпионка, судя по всему, заметила съёмку и после игры сама подошла к пресс-центру с необоснованными и в довольно грубой форме высказанными претензиями. Требовала удалить все видеозаписи, спрашивала о целях съёмки, уточняла, кто конкретно снимал, что и когда», — написал Имамов.

По его мнению, фигуристка вела себя не так, как следует олимпийской чемпионке. Кроме того, журналист заявил, что Загитова обещала засудить сотрудников пресс-центра и рассказывала о своих связях. При этом, как сказал Имамов, никто не был против удалить снимки.

Ранее сообщалось, что Загитова взяла интервью у Евгении Медведевой и Дани Милохина после их выступления в «Ледниковом периоде».