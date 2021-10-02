Загитова взяла интервью у Медведевой и Милохина после выступления в «Ледниковом периоде»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова взяла интервью у двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой и известного тиктокера Дани Милохина после их дебютного выступления в «Ледниковом периоде».

«Поздравляю с таким веселым и энергичным танцем! Женя, ты встала в пару. Этот момент был сложным для тебя? Теперь же надо думать не только за себя, но и за Даню», — спросила у Медведевой Загитова.

Евгения, в свою очередь, отметила, что Милохин сам за себя неплохо думает, хотя и признала, что переживала перед прокатом, так как до этого не выступала в паре.

«Я старалась передать Дане всё, что знаю, свой опыт, пусть и небольшой. Я в Дане уверена. Думаю, мы ещё чуть-чуть поработаем и выйдем на новый уровень, всё будет лучше и надёжнее», — резюмировала Медведева.

Милохин же согласился с партнёршей, а Загитова обратила вниманию на активную поддержку дуэта со стороны зрителей.

«Даня, держи Женю!» — сказала напоследок Загитова.

Ранее появилось видео выступления в «Ледниковом периоде», во время которого Милохин уронил Медведеву.

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