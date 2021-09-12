Вопрос вкуса: Трусова исполнила пять четверных и затмила Валиеву на контрольных прокатах сборной России в Челябинске

Александра Трусова произвела фурор в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Челябинске. Она первой в истории чисто исполнила пять четверных в одной программе и сделала весомую заявку на участие в Олимпийских играх. Теневой фаворит сезона Камила Валиева дважды упала во время показа прошлогодней постановки «Болеро» и в целом смотрелась не столь впечатляюще. Елизавета Туктамышева также допустила помарки на прыжках, но при этом по общему восприятию не уступила другим претенденткам на место в национальной команде.

Верхний ярус челябинской «Трактор Арены» был отдан в воскресенье девушкам. Шесть больших постеров с сердечками и разнообразными словами поддержки свидетельствовали о пламенной любви болельщиков к шестёрке фигуристок «Хрустального» — Анне Щербаковой, Александре Трусовой, Камиле Валиевой, Дарье Усачёвой, Алёне Косторной и Майе Хромых. Остальным фигуристам, надо полагать, в представлении челябинской публики отводилась роль хотя и звёздной, но массовки.

Отчасти это было объяснимо: при всём уважении к спортсменам, приехавшим в Челябинск, девичий сегмент был центральным — это отражали даже цены на билеты. Соответственно, всеобщее внимание было прежде всего приковано к одиночницам. Ну а журналисты привычно занимались гаданием: кто из перечисленной шестёрки получит в декабре три олимпийские вакансии и затем поборется за победу на Играх в Пекине. Понятно же, что при таком уровне мастерства, который уже не первый год демонстрируют российские фигуристки, вести речь о какой-то другой медали, кроме золотой, было бы просто неприлично.

За несколько минут до начала выступлений ко мне неожиданно обратилась сидящая неподалёку пожилая болельщица: «Напишите, пожалуйста, про Лизу. Столько, сколько она сделала для фигурного катания, вряд ли сумеет какая-либо из спортсменок».

Лиза Туктамышева призналась незадолго до начала сезона, что сделает максимум возможного, чтобы попасть на Олимпиаду. Так уж сложилось в её жизни, что ни на Игры в Сочи, ни на Олимпиаду в Пхёнчхане петербурженка отобраться не смогла. В Пекине Лиза явно пригодилась бы российской сборной — хотя бы для того, чтобы исполнить короткую программу с тройным акселем в командном турнире: ведь если говорить о стабильности этого всё ещё штучного для женщин прыжка, спорить с самой талантливой ученицей Алексея Мишина мало кто способен. Но после Туктамышевой на лёд челябинской арены вышла Камила Валиева, и пришлось признать: своим прокатом, и эффектным тройным акселем в том числе, она затмила потенциальную соперницу.

Было самое время поразмышлять: а есть ли вообще у Туктамышевой шанс бороться в этом сезоне за попадание в сборную?

Обе новые композиции получились у чемпионки мира — 2015 добротными и очень ей подходящими, возможно, одними из лучших в её карьере по хореографическому замыслу, но они и близко не производили такого впечатления, как, например, олимпийские постановки Юлии Липницкой в Сочи или Алины Загитовой в Пхёнчхане. Тем более что произвольный воскресный прокат (с бабочкой вместо второго акселя и падением на лутце) Лизе не удался.

Справедливости ради нужно отметить, что постановочного вау-эффекта не случилось ни у кого из фигуристок. Главным украшением произвольной программы Трусовой остались сложнейшие прыжки, фишкой Косторной — скольжение, а Щербакову отличала привычная проникновенность катания. Но без каскада в короткой программе и без четверных прыжков в произвольной действующая чемпионка мира выглядела на льду ничуть не убедительнее, чем Хромых (в произвольной Майя показала очень качественный каскад с четверным тулупом) или Усачёва. А что может быть опаснее для лидера в главном сезоне четырёхлетия, чем быть, как все?

Особняком среди произвольных композиций стояло разве что прошлогоднее «Болеро» Валиевой. Но эта постановка, во-первых, была объявлена олимпийской ещё год назад, а во-вторых — в пользу Камилы тогда наверняка сыграла определённая «штучность» отношения: после того как из группы ушли Трусова и Косторная, талантливая юниорка осталась едва ли не единственной надеждой тренеров на олимпийский сезон.

Кто же мог тогда предположить, что не пройдёт и года, как беглянки Саша и Алёна вернутся назад, к группе присоединятся двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а Даниил Глейхенгауз столкнётся с необходимостью одновременно создавать более десятка потенциально олимпийских программ, каждая из которых в идеале должна выглядеть на льду шедевром хореографической мысли.

Разговаривая несколько лет назад с Ильёй Авербухом, автором многих чемпионских программ, я процитировала ему высказывание ещё одного известного постановщика Николая Морозова о том, что хореограф, как правило, никогда не знает, насколько удачной окажется та или иная постановка и как сильно она «прозвучит».

«Совершенно с этим согласен. Когда ставишь программу одиночнику, всегда оказываешься заложником того, как спортсмен эту программу исполнит. Понимаю, что я сейчас плюю в свой собственный колодец, но если человек безукоризненно и на кураже выполняет все элементы, то становится совершенно неважно, что именно он катает. Если же спортсмен падает после первого каскада, а потом начинает гоняться за прыжками, становится не до образов — идёт совершенно мёртвое докатывание», — ответил Авербух.

Иллюстрацией к этим словам стал прокат Трусовой.

Если бы тройка на Пекин определялась уже сейчас, первые два места в ней наверняка заняли бы Саша и Камила, причём именно в таком порядке. Валиева заметно выросла за лето, но прошлогоднего запаса мощности и громадной амплитуды прыжков оказалось достаточно, чтобы не жертвовать сложностью: на своих местах остались и тройные аксели, по одному в каждой программе, и четверной сальхов с двумя тулупами в произвольной, но в воскресном прокате Камила дважды упала. Что касается Саши, она встретила олимпийский сезон в прежних физических кондициях и при всех своих ультра-си, что с удовольствием демонстрировала на тренировках.

За минувший год фигуристка по-хорошему заматерела, стала более глубоко чувствовать музыку, и это бросалось в глаза уже в короткой программе «Фрида», единственным недостатком которой можно было бы считать разве что цвет платья: сочетание красной ткани с красным цветом волос редко когда получается оправданным и на подиуме высокой моды, и на льду. Но это вопрос вкуса — не более.

А вот в произвольной Саша, что называется, вынесла всех.

Все остальные одиночницы в равной степени могли бы претендовать на оставшуюся третью путёвку, и шансы Туктамышевой сейчас выглядят ничуть не менее высокими, нежели у Косторной, Усачёвой, Хромых или Щербаковой.

Рассуждать сейчас о том, сумеет ли Анна вернуть в программу хотя бы один четверной прыжок и этим упрочить свою позицию действующей чемпионки мира, а заодно поднять восприятие своей программы на новый уровень, на текущем этапе вряд ли имеет смысл. Шансы на это вроде бы не слишком высоки, и причиной тому не столько летняя травма пальца ноги, сколько изменившиеся пропорции тела. Но в памяти свеж пример Майи Хромых, сумевшей в прошлом сезоне прыгнуть в произвольной сразу два четверных, когда в реальность подобного варианта уже мало кто верил.

В целом, если расценивать прокаты в Челябинске как первый и очень важный этап олимпийского сезона, а именно — демонстрацию программ, впору констатировать: если Международный союз конькобежцев продолжит развивать традицию ледовых «Оскаров», приз за наиболее оригинальную и запоминающуюся постановку сезона вряд ли достанется кому-то из россиян, будь то одиночники, танцевальные или спортивные пары. Единственной возможной претенденткой может оказаться разве что Трусова, но только при условии такого же проката, как тот, что был в Челябинске.

Стоит ли вообще стремиться к эксклюзивности программ? Ответ будет однозначно утвердительным, если вести речь о танцах. Элементами там не выделиться, у всех лидеров один и тот же технический набор, поэтому оригинальность постановки приобретает дополнительную ценность. Неслучайно, когда речь заходит о тех или иных чемпионах, первым делом вспоминается не качество катания, а программа.

В этом плане, кстати, стопроцентным попаданием в цель в Челябинске не стал даже произвольный танец чемпионов мира Никиты Кацалапова и Виктории Синициной. Он, безусловно, был хорош, но если четырёхкратные чемпионы мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон после полутора лет отсутствия на публике сумеют найти для себя новый стиль и этим, собственно, в очередной раз удивят публику, отстаивать позицию лучшей пары мира российским танцорам будет очень сложно.

В оставшихся видах впечатление всегда бывает сильно завязано на исполнении технических элементов (прежде всего прыжков), но и здесь грамотная «упаковка» может стать определяющей. Именно поэтому Тамара Москвина всегда старалась украсить программы своих пар как можно большим количеством всевозможных запоминающихся фишечек.

Примерно тем же путём сейчас идёт Этери Тутберидзе с Тарасовой и Морозовым, но чтобы постановки заиграли по-настоящему, они должны быть гораздо более обкатаны.

Это касается и одиночников. В ходе прокатов вовсю обсуждался вопрос, кто из российских парней отправится в конце сентября в Оберстдорф добывать для России третью путёвку в Пекин. Хотя думать впору не об этом. А о том, найдётся ли в сборной хотя бы один спортсмен, который не будет выглядеть в командном олимпийском турнире слабым звеном. Ответа на этот вопрос выступления претендентов в Челябинске, увы, не дали...