Алиев объяснил, почему решил не выполнять четверные прыжки во время контрольных прокатов

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Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев поделился эмоциями от выступления в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России.
Алиев объяснил, почему решил не выполнять четверные прыжки во время контрольных прокатов
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Сегодня решил не делать четверные прямо во время проката. Это какая-то спешка, боязнь. Хочется физически себя подтянуть и делать всё без дрожи в руках. Не готов пока к квадам, хоть и шёл на три четверных в первой половине программы. Нужно просто поработать над головой», — цитирует Алиева Sport24.

Спортсмен отметил, что у него бывают некоторые перепады в выступлениях, но сегодня он старался передать всю атмосферу вальса. Кроме того, Алиев признался, что музыку ему помог подобрать Никита Кацалапов.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух назвал Камилу Валиеву бесподобной российской фигуристкой.

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