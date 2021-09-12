Авербух назвал Валиеву самой бесподобной российской фигуристкой

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Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух оценил выступления российских одиночниц на открытых прокатах сборной России.
Авербух назвал Валиеву самой бесподобной российской фигуристкой
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Все наши фигуристки — звёздочки, и если выделять одну, то другая уходит в тень, поэтому каждой надо подобрать волшебный эпитет. Но если уйти от бесконечного реверанса, который ты должен сделать каждой, вчера абсолютно бесподобной была Валиева», — цитирует Авербуха ТАСС.

Он также отметил, что все девочки выступили достойно, но лучшей, по мнению Авербуха, была Камила Валиева.

11-12 сентября в Челябинске проходят открытые прокаты сборной России на олимпийский сезон.

Камила Валиева является ученицей Этери Тутберидзе. 15-летняя фигуристка в этом году дебютирует во взрослых соревнованиях.

Ранее Александр Жулин высказался о короткой программе Александры Трусовой.

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