Авербух назвал Валиеву самой бесподобной российской фигуристкой
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«Все наши фигуристки — звёздочки, и если выделять одну, то другая уходит в тень, поэтому каждой надо подобрать волшебный эпитет. Но если уйти от бесконечного реверанса, который ты должен сделать каждой, вчера абсолютно бесподобной была Валиева», — цитирует Авербуха ТАСС.
Он также отметил, что все девочки выступили достойно, но лучшей, по мнению Авербуха, была Камила Валиева.
11-12 сентября в Челябинске проходят открытые прокаты сборной России на олимпийский сезон.
Камила Валиева является ученицей Этери Тутберидзе. 15-летняя фигуристка в этом году дебютирует во взрослых соревнованиях.
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