Жулин высказался о короткой программе Трусовой

Известный тренер Александр Жулин поделился впечатлениями от коротких программ отечественных фигуристок, показанных на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

«Больше всего меня впечатлили Трусова и Валиева. Трусова в образе Фриды убедила однозначно. Это её лучшая программа, которую я когда-либо у неё видел. Ошибка Ани Щербаковой вообще не настораживает, она ещё не в форме, наберёт. Также я очень надеюсь на то, что Алёна Косторная полностью вернёт тройной свой аксель и будет прыгать его так же стабильно, как раньше. Что же касается Елизаветы Туктамышевой, то, конечно, она подтвердила свои притязания на место в олимпийской заявке», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Свои произвольные программы фигуристки продемонстрируют 12 сентября.

Ранее Туктамышева рассказала, как на неё повлияло серебро ЧМ.