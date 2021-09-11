Жулин высказался о короткой программе Трусовой
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«Больше всего меня впечатлили Трусова и Валиева. Трусова в образе Фриды убедила однозначно. Это её лучшая программа, которую я когда-либо у неё видел. Ошибка Ани Щербаковой вообще не настораживает, она ещё не в форме, наберёт. Также я очень надеюсь на то, что Алёна Косторная полностью вернёт тройной свой аксель и будет прыгать его так же стабильно, как раньше. Что же касается Елизаветы Туктамышевой, то, конечно, она подтвердила свои притязания на место в олимпийской заявке», — цитирует Жулина «Чемпионат».
Свои произвольные программы фигуристки продемонстрируют 12 сентября.
Ранее Туктамышева рассказала, как на неё повлияло серебро ЧМ.