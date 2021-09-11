Туктамышева рассказала, как на неё повлияло серебро ЧМ

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Серебряный призёр чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась своими ощущениями после выступления на контрольных прокатах сборной России в Челябинске, а также призналась, что её мотивирует второе место, которое она заняла на чемпионате мира в Стокгольме.
Туктамышева рассказала, как на неё повлияло серебро ЧМ
  • РИА Новости

«Прокаты проходят с публикой, из-за этого я как-то по-новому прочувствовала программу. Мне безумно понравилось её катать. Боялась, вдруг это только моё ощущение, однако публика встретила её хорошо. Программа — идея Ильи Авербуха, он прочитал мои мысли. Я хотела взять женский драматический образ, и он показал мне эту музыку. Мне сразу понравилось, мы так и оставили. Мы начали накатывать программы очень рано, развивается сезон довольно хорошо и прогрессивно, это касается не только меня, но и всей нашей группы — и мальчиков, и девочек. Мне нравится этот темп, надеюсь, будем наращивать», — цитирует Туктамышеву «Чемпионат».

Также фигуристка рассказала, как на ней отразилось завоевание серебряной медали на чемпионате мира — 2021.

«Второе место на чемпионате мира меня подстёгивает и вдохновляет. Когда есть настроение, процесс идёт легче и прогрессивнее — мы работаем на этих эмоциях, заставлять не надо. Хочется продолжить оттачивать программы, прыгать. Шесть фигуристок из одной школы против меня в битве за Олимпиаду? На меня это не давит, особенно когда я выхожу на лёд», — добавила спортсменка.

Ранее Туктамышева рассказала о своих двух нерешаемых проблемах.

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