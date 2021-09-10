Туктамышева рассказала о своих двух нерешаемых проблемах
- © РИА Новости
В своём Instagram фигуристка поделилась двумя нерешаемыми проблемами.
Проблема 1: «Не хочу портить себе настроение — любопытно почитать комментарии под новостями».
Проблема 2: «Хочу меняться и становиться лучше — не хочу отказываться от привычного и испытывать дискомфорт от нового».
11—12 сентября Туктамышева примет участие в контрольных прокатах сборной России в Челябинске.
В 2021 году после шестилетнего перерыва Туктамышева поднялась на пьедестал почёта чемпионата мира, став серебряным призёром.
Ранее сообщалось, что Туктамышева поздравила Артура Далалояна с победой на Олимпиаде в Токио.