Туктамышева поздравила Далалояна с победой на ОИ в Токио

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поздравила гимнаста Артура Далалояна с победой в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«Поздравляю Артура Далалояна и всю его команду с победой! Ура! Вы лучшие!» — написала Туктамышева в сториз своего Instagram.

Российские гимнасты Давид Белявский, Денис Аблязин, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золото в командном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио с результатом 262,500 балла. Серебряные медали достались гимнастам из Японии, третьими стали китайцы.

Ранее Мутко поздравил российских гимнастов с победой на ОИ в Токио.