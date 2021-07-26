Туктамышева поздравила Далалояна с победой на ОИ в Токио

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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поздравила гимнаста Артура Далалояна с победой в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
Туктамышева поздравила Далалояна с победой на ОИ в Токио
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Поздравляю Артура Далалояна и всю его команду с победой! Ура! Вы лучшие!» — написала Туктамышева в сториз своего Instagram.

Российские гимнасты Давид Белявский, Денис Аблязин, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золото в командном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио с результатом 262,500 балла. Серебряные медали достались гимнастам из Японии, третьими стали китайцы.

Ранее Мутко поздравил российских гимнастов с победой на ОИ в Токио.

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