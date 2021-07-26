Мутко поздравил российских гимнастов с победой на ОИ в Токио

Бывший министр спорта России Виталий Мутко отреагировал на победу отечественных гимнастов на Олимпиаде в Токио.

«Горд и рад за ребят. Дай бог, чтобы дней, как сегодня, было побольше, поскольку Олимпийские игры — это комплексные соревнования. Для того чтобы выступать в команде, нужно завоёвывать медали в различных видах спорта. Гимнасты с 1996 года впервые завоевали золотые медали… Я знаю, какой это труд всей команды, какую огромную работу проделали федерация, тренерский штаб и сами ребята, готовясь к Олимпиаде. Я от всей души их поздравляю! В этой команде у каждого своя история, но в целом они молодцы. Выше командной победы в спортивной гимнастике ничего нет. Командой, да ещё и выиграть — это показывает уровень развития этого вида спорта. Я горд за них, выражаю им слова огромной признательности и благодарности», — цитирует Мутко «Чемпионат».

Российские гимнасты Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье. Это первое олимпийское золото для российских гимнастов с 1996 года.

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