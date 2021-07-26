Медведева назвала российских гимнастов лучшими в мире

Короткая ссылка
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась впечатлениями от победы российских гимнастов в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
Медведева назвала российских гимнастов лучшими в мире
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Я очень рада победе наших ребят в командных соревнованиях по спортивной гимнастике. У нас самые крутые гимнасты. Мы хорошо общаемся с Никитой Нагорным и его супругой Дашей. Я сразу же написала им, поздравила. Буду болеть за Никиту и в индивидуальных соревнованиях. Уверена, он способен добиться больших результатов на этих Играх. Знаю, как тяжело другому нашему лидеру по спортивной гимнастике — Артуру Далалояну, который получил разрыв ахилла. Видела апрельскую фотографию ноги Артура, которую мне показывал наш общий друг. То, что он выступает на этой Олимпиаде, это настоящее чудо. Получить такую травму, и так быстро восстановиться — это нереально. Но у Далалояна всё получилось», — сказала Медведева «Матч ТВ».

Ранее Нагорный сравнил Аблязина с Макгрегором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить