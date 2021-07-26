Медведева назвала российских гимнастов лучшими в мире

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась впечатлениями от победы российских гимнастов в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«Я очень рада победе наших ребят в командных соревнованиях по спортивной гимнастике. У нас самые крутые гимнасты. Мы хорошо общаемся с Никитой Нагорным и его супругой Дашей. Я сразу же написала им, поздравила. Буду болеть за Никиту и в индивидуальных соревнованиях. Уверена, он способен добиться больших результатов на этих Играх. Знаю, как тяжело другому нашему лидеру по спортивной гимнастике — Артуру Далалояну, который получил разрыв ахилла. Видела апрельскую фотографию ноги Артура, которую мне показывал наш общий друг. То, что он выступает на этой Олимпиаде, это настоящее чудо. Получить такую травму, и так быстро восстановиться — это нереально. Но у Далалояна всё получилось», — сказала Медведева «Матч ТВ».

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