Фигуристка Нугуманова призналась, что мечтает попасть на Олимпиаду

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Российская фигуристка Елизавета Нугуманова поделилась эмоциями от выступления в произвольной программе на контрольных прокатах в Челябинске.
Фигуристка Нугуманова призналась, что мечтает попасть на Олимпиаду
  • РИА Новости

«Смешанные на самом деле. Вроде и получалось до этого, и не получалось. Я особо не расстраиваюсь, это начало сезона. Мне нужно в тысячу раз больше катать программу, мы это уже поняли. Будем работать над этим», — цитирует Нугуманову Sport24.

При этом она призналась, что в большей степени испытала позитивные эмоции от своего проката, хотя и заявила, что у неё было мало времени как следует отработать программу, так как она больше в межсезонье занималась прыжками.

«Олимпиада? Мечтаю и думаю об этом. Если смотреть на тренировочный прокат и прокат сегодня, то я восстановлюсь, буду прыгать дальше. Я надеюсь, что мне позволят выступать на крупных международных турнирах. Я буду готовиться», — добавила спортсменка.

Ранее сообщалось, что фигуристка Евгения Тарасова рассказала о своём восстановлении после травмы.

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