Фигуристка Тарасова рассказала о своём восстановлении после травмы

Двукратная чемпионка Европы по фигурному катанию Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, рассказала о своём восстановлении после травмы.

«Травмировала ногу в начале сезона, и было долгое восстановление, периодически даёт о себе знать. Делали МРТ, неделю не могла прыгать, делали только поддержки. За две недели начала прыгать, восстанавливать выбросы, работа была скомкана», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Её партнёр Владимир Морозов, в свою очередь, признался, что остался недоволен ошибкой, которую они допустили во время произвольной программы на контрольных прокатах сборной России.

«Обидно, потому что физических кондиций хватало, этот срыв не был предсказуем. А в целом программа закончена, нужно скорости добавлять и лучше рассказать историю», — заявил Морозов.

Ранее сообщалось, что Трусова сделала пять четверных прыжков в произвольной программе на контрольных прокатах.