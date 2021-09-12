Трусова сделала пять четверных прыжков в произвольной программе на контрольных прокатах
- © Raniero Corbelletti / AFLO
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Во время проката 17-летняя фигуристка исполнила пять четверных прыжков. Она выступала под композицию из фильма «Круэлла».
По окончании прошлого сезона Трусова вернулась к тренеру Этери Тутберидзе из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Ранее чемпион Европы Дмитрий Алиев объяснил, почему решил не выполнять четверные прыжки во время контрольных прокатов.