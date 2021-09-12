Опубликовано видео произвольной программы Трусовой на контрольных прокатах

В сети появилось видео выступления российской фигуристки Александры Трусовой в произвольной программе на контрольных прокатах национальной команды в Челябинске.

Видео проката опубликовано на YouTube-канале Первого канала. Она выступала под композицию из фильма «Круэлла».

По окончании прошлого сезона Трусова вернулась к тренеру Этери Тутберидзе из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В минувшем сезоне она заняла третье место на чемпионате мира, а также выиграла два этапа Кубка России и завоевала бронзу чемпионата страны.

Ранее сообщалось, что Трусова сделала пять четверных прыжков в произвольной программе на контрольных прокатах.