Опубликовано видео произвольной программы Трусовой на контрольных прокатах
- © AP Photo/Martin Meissner
Видео проката опубликовано на YouTube-канале Первого канала. Она выступала под композицию из фильма «Круэлла».
По окончании прошлого сезона Трусова вернулась к тренеру Этери Тутберидзе из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В минувшем сезоне она заняла третье место на чемпионате мира, а также выиграла два этапа Кубка России и завоевала бронзу чемпионата страны.
Ранее сообщалось, что Трусова сделала пять четверных прыжков в произвольной программе на контрольных прокатах.