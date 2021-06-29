Фигуристка Щербакова получила травму

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Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова сообщила, что получила травму.
Фигуристка Щербакова получила травму
  • РИА Новости

«К сожалению, эти сборы в Новогорске начались для меня с нелепой травмы, которая случилась не на тренировке. Я продолжаю тренироваться и с нетерпением жду возвращения на лёд», — написала Щербакова в своём Instagram.

17-летняя Щербакова занимается в группе Этери Тутберидзе. Она является чемпионкой мира (2021-й), серебряным призёром чемпионата Европы (2020-й), серебряным призёром финала серии Гран-при (2019-й) и трёхкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021 годы).

Ранее в «Самбо-70» рассказали о состоянии Щербаковой.

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