Фигуристка Щербакова получила травму

Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова сообщила, что получила травму.

«К сожалению, эти сборы в Новогорске начались для меня с нелепой травмы, которая случилась не на тренировке. Я продолжаю тренироваться и с нетерпением жду возвращения на лёд», — написала Щербакова в своём Instagram.

17-летняя Щербакова занимается в группе Этери Тутберидзе. Она является чемпионкой мира (2021-й), серебряным призёром чемпионата Европы (2020-й), серебряным призёром финала серии Гран-при (2019-й) и трёхкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021 годы).

Ранее в «Самбо-70» рассказали о состоянии Щербаковой.