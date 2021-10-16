Щербакова получила повреждение шеи перед стартом на Budapest Trophy

Чемпионка мира в одиночном фигурном катании Анна Щербакова получила повреждение шеи перед стартом на турнире Вudapest Trophy в Венгрии.

Как сообщает Telegram-канал «Лапидарность», на утреннюю тренировку спортсменка вышла со специальным пластырем на шее. По информации источника, который ссылается на организаторов турнира, россиянка не планирует сниматься с соревнований.

Короткая программа у женщин на турнире Budapest Trophy состоится 16 октября и начнётся в 18:00 мск. Произвольная программа у женщин запланирована на воскресенье, 15:25 мск.

Ранее Самарин высказался о выступлении на Budapest Trophy.