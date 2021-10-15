Самарин о выступлении на Budapest Trophy: с такими баллами мы бы и в юниорах просели

Российский фигурист Александр Самарин высказался о своём выступлении на турнире Budapest Trophy в Будапеште.

«Ничего страшного не произошло. Только начало сезона, у меня успешнее прошли Челябинск и Сызрань. Сейчас не то чтобы спад, скорее спуск перед подъёмом. Нужно подойти в хорошей форме к этапам Гран-при и главным стартам. Всё идёт своей дорогой», — цитирует Самарина Sport24.

По его мнению, он совершил много глупых ошибок, но трагедии в этом никакой нет. При этом спортсмен признал, что вполне ожидал своего спада, так как это был первый международный турнир за долгое время.

«Хвалить не за что. С такими баллами мы бы и в юниорах немножко просели. Но это такой турнир, где мы ставили задачу прочувствовать всю атмосферу международного старта. Почему смеялись? Очень «хорошо» все откатали вчера. Была борьба, кто лучше», — добавил фигурист.

Самарин занял третье место на турнире, набрав 226,81 балла.

Ранее чемпион Европы Дмитрий Алиев оценил своё выступление на Budapest Trophy.