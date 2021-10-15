Алиев оценил своё выступление на Budapest Trophy

Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление на турнире Budapest Trophy. Он занял второе место, набрав 230,63 балла.

«Больше положительно, чем отрицательно. Многое не получилось, была накопившаяся усталость. Плюс подготовка была не такая, какая нужна. Из-за усталости было тяжело катать, но я не скидываю на это», — цитирует Алиева Sport24.

Он добавил, что перед ним стоит много задач, таких как работа головой, ментальная подготовка к турниру.

«Чувствую, что набираются обороты, которые нужны. Сегодняшний прокат — пример того, что даже в неподготовленном состоянии можно собираться, катать и бороться. Другой момент, когда появится хорошая форма и можно будет знать заранее, что тебе всё подвластно. Тогда будет круто, стремлюсь к этому. Для меня сейчас старты — это проверка и опыт в копилку», — добавил Алиев.

Первое место занял представитель Италии Маттео Риццо, он набрал 234,40 балла. Третий — россиянин Александр Самарин (226,81).

Ранее Дмитрий Алиев занял второе место на турнире Budapest Trophy.