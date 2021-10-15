Алиев оценил своё выступление на Budapest Trophy

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Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал своё выступление на турнире Budapest Trophy. Он занял второе место, набрав 230,63 балла.
Алиев оценил своё выступление на Budapest Trophy
  • AP

«Больше положительно, чем отрицательно. Многое не получилось, была накопившаяся усталость. Плюс подготовка была не такая, какая нужна. Из-за усталости было тяжело катать, но я не скидываю на это», — цитирует Алиева Sport24.

Он добавил, что перед ним стоит много задач, таких как работа головой, ментальная подготовка к турниру.

«Чувствую, что набираются обороты, которые нужны. Сегодняшний прокат — пример того, что даже в неподготовленном состоянии можно собираться, катать и бороться. Другой момент, когда появится хорошая форма и можно будет знать заранее, что тебе всё подвластно. Тогда будет круто, стремлюсь к этому. Для меня сейчас старты — это проверка и опыт в копилку», — добавил Алиев.

Первое место занял представитель Италии Маттео Риццо, он набрал 234,40 балла. Третий — россиянин Александр Самарин (226,81).

Ранее Дмитрий Алиев занял второе место на турнире Budapest Trophy.

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