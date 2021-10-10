Два рекорда Валиевой и лучшие компоненты в карьере Туктамышевой: как российские фигуристки выступили на Finlandia Trophy

Турнир Finlandia Trophy завершился триумфальным выступлением российских фигуристок. Камила Валиева исполнила в произвольной программе три четверных прыжка и даже с падением стала обладательницей двух мировых рекордов. Елизавета Туктамышева допускала небольшие ошибки, но при этом получила самые большие компоненты за карьеру и заняла второе место. Третьей стала Алёна Косторная, допустившая заступ на тройном акселе.

Турнир Finlandia Trophy, ставший первой серьёзной проверкой для нескольких российских фигуристов в этом сезоне, завершался в воскресенье женскими произвольными прокатами. Камиле Валиевой, Алёне Косторной и Елизавете Туктамышевой предстояло разыграть места на пьедестале почёта и показать, чего стоит ждать болельщикам через три недели, когда все три фигуристки выступят уже на более ответственном этапе Гран-при в Канаде.

По итогам коротких программ Туктамышева завладела лидерством благодаря отлично исполненному тройному акселю, доведённым до конца вращениям и вполне щедрым компонентам, из-за которых при прочих равных она обычно уступала конкуренткам. Но отстоять первое место ученице Алексея Мишина было крайне сложно. Если накануне у всех трёх россиянок был примерно равный технический контент (разве что Косторная в последний момент предпочла облегчить свой аксель), то на произвольный прокат все они заявили совершенно разные наборы элементов.

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Самым сложным он был у Валиевой. 15-летняя фигуристка собиралась со второй попытки всё-таки исполнить тройной аксель на международном турнире, а заодно добавить к нему четверной сальхов и два каскада с четверными тулупами. Уже за счёт этого она могла не переживать из-за своего отставания в какие-то 6,5 балла от Туктамышевой. Вице-чемпионка мира могла ответить двумя тройными акселями и попытаться вновь подтянуть вторую оценку. Косторная в этом внутрироссийском споре должна была стать аутсайдером — в её заявке оказался только один тройной аксель, которого на официальных стартах у неё не было уже довольно давно.

Программу с тремя чистыми четверными прыжками до сих пор исполняли только Александра Трусова и Софья Акатьева, а добавить к ним ещё и тройной аксель удавалось только последней. Валиева уже пыталась продемонстрировать все эти сложнейшие элементы в прошлом сезоне в финале Кубка России, но тогда возникли проблемы со всеми квадами.

Оставив в качестве сопровождения бессмертное «Болеро», фигуристка поменяла расстановку прыжков и начала с четверного сальхова. Его Валиева исполнила великолепно, но перенастроиться затем на тройной аксель она не смогла. Ей снова не удалось не только приземлиться с него, а хотя бы докрутить прыжок, чтобы избежать ещё больших потерь.

Впрочем, Валиевой и не нужно было так напрягаться ради строптивого элемента. С каскадами из замечательных четверных тулупов ей было всё равно, что случился такой недобор баллов. Ученица Этери Тутберидзе выполнила все квады с надбавками за сложность и при этом сохранила силы, чтобы демонстрировать катание высшего уровня. Если накануне Валиева была недовольна прокатом из-за падения, то в этот раз светилась от счастья.

Этим выступлением Валиева тут же вошла в историю. За произвольную программу она получила 174,31 балла и почти на восемь пунктов превзошла мировой рекорд Трусовой, установленный два года. Пало и высшее достижение по сумме двух прокатов, принадлежавшее Косторной. 249,24 балла — таким теперь будет ориентир для девушек в олимпийском сезоне. Болельщикам остаётся только с изумлением представлять, какими космическими были бы цифры, не будь этих досадных падений с тройного акселя.

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Не покорился этот элемент и Косторной. Свою сильную программу под «Зиму» Антонио Вивальди она всё-таки попыталась начать с некогда фирменного прыжка, но допустила заступ с недокрутом. Следом чемпионка Европы ошиблась и на тройном лутце. В какой-то момент могло показаться, что ей уже придётся бороться за третье место с бывшей соотечественницей Анастасией Губановой, представляющей теперь Грузию.

Косторная всё же собралась на оставшуюся часть выступления и довела его до конца, больше не дав поводов для беспокойства. Хотя её оценки за произвольную программу оказались хуже, чем у бельгийки Луны Хендрикс, итоговые 218,83 балла всё-таки позволили двум россиянкам оказаться рядом в промежуточном протоколе.

Как и накануне, урок ученицам Тутберидзе по части выполнения тройного акселя преподала Туктамышева. Если к первой попытке, совмещённой с двойным тулупом, ещё можно было придраться из-за небольшого недокрута, то сольный прыжок получился таким, каким он и должен быть.

В том, что Туктамышева продемонстрирует свой фирменный элемент, особых сомнений быть и не могло. Гораздо более интересным было посмотреть на то, как отреагируют судьи на возвращение фигуристки к своему зажигательному амплуа, которое обычно не вызывало у них большого желания задаривать её компонентами. К концу программы у Туктамышевой всё хуже получалось сохранять концентрацию и набирать четвёртые уровни сложности на хореографических элементах, но даже это не стало поводом снижать ей оценки.

Ученица Мишина получила самые высокие компоненты за карьеру в произвольной программе и снова едва не побила свои личные рекорды, как это уже было в субботу. Туктамышева набрала 233,30 балла и превзошла победный результат Анны Щербаковой на чемпионате мира. Этим выступлением 24-летняя фигуристка заметно повысила свои шансы в борьбе за олимпийскую путёвку, которая ещё ни разу ей не доставалась.