Валиева установила два мировых рекорда на Finlandia Trophy

Российская фигуристка Камила Валиева после проката своей произвольной программы на турнире Finlandia Trophy стала обладательницей двух мировых рекордов.

Россиянка получила за произвольную программу 174,31 балла, что выше мирового рекорда, установленного её соотечественницей Александрой Трусовой на этапе Гран-при Skate Canada 2019 (166,62).

Сумма баллов 15-летней фигуристки за две программы также выше мирового рекорда — 249,24. Предыдущее достижение принадлежало другой россиянке, Алёне Косторной, и было установлено в финале Гран-при сезона-2019/20 (247,59).

Ранее сообщалось, что Валиева чисто прыгнула три четверных, упав с тройного акселя в произвольной программе на Finlandia Trophy.