Валиева установила два мировых рекорда на Finlandia Trophy
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- РИА Новости
Россиянка получила за произвольную программу 174,31 балла, что выше мирового рекорда, установленного её соотечественницей Александрой Трусовой на этапе Гран-при Skate Canada 2019 (166,62).
Сумма баллов 15-летней фигуристки за две программы также выше мирового рекорда — 249,24. Предыдущее достижение принадлежало другой россиянке, Алёне Косторной, и было установлено в финале Гран-при сезона-2019/20 (247,59).
Ранее сообщалось, что Валиева чисто прыгнула три четверных, упав с тройного акселя в произвольной программе на Finlandia Trophy.