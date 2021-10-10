Валиева установила два мировых рекорда на Finlandia Trophy

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RT
Российская фигуристка Камила Валиева после проката своей произвольной программы на турнире Finlandia Trophy стала обладательницей двух мировых рекордов.
Валиева установила два мировых рекорда на Finlandia Trophy
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Россиянка получила за произвольную программу 174,31 балла, что выше мирового рекорда, установленного её соотечественницей Александрой Трусовой на этапе Гран-при Skate Canada 2019 (166,62). 

Сумма баллов 15-летней фигуристки за две программы также выше мирового рекорда — 249,24. Предыдущее достижение принадлежало другой россиянке, Алёне Косторной, и было установлено в финале Гран-при сезона-2019/20 (247,59).

Ранее сообщалось, что Валиева чисто прыгнула три четверных, упав с тройного акселя в произвольной программе на Finlandia Trophy.

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