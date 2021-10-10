Валиева чисто прыгнула три четверных, упав с тройного акселя в произвольной программе на Finlandia Trophy

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Российская фигуристка Камила Валиева упала с тройного акселя во время произвольной программы на турнире Finlandia Trophy.
Валиева чисто прыгнула три четверных, упав с тройного акселя в произвольной программе на Finlandia Trophy
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

15-летняя россиянка исполнила четверной сальхов, тройной аксель (с которого упала), каскад четверной тулуп — тройной тулуп, тройной риттбергер, каскад четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов, каскад тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц. Все прыжки, кроме акселя, были выполнены чисто.

Валиева получила за произвольную программу 174,31 балла. 

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на Кубке России, превысив результат мирового рекорда.

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