Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на Кубке России, превысив результат мирового рекорда

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Дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова показал лучший результат в ритм-танце на этапе Кубка России, который проходит в Йошкар-Оле.
Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на Кубке России, превысив результат мирового рекорда
  • AP

Синицина и Кацалапов за свой прокат набрали 92,03 балла, однако на внутренних соревнованиях рекорды не засчитываются. Официально мировой рекорд принадлежит французской паре Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (90,03 балла).

Второе место заняли Анастасия Скопова и Кирилл Алёшин (79,52). Третьими идут Екатерина Миронова и Евгений Устенко (63,00).

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