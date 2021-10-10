Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на Кубке России, превысив результат мирового рекорда
- AP
Синицина и Кацалапов за свой прокат набрали 92,03 балла, однако на внутренних соревнованиях рекорды не засчитываются. Официально мировой рекорд принадлежит французской паре Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон (90,03 балла).
Второе место заняли Анастасия Скопова и Кирилл Алёшин (79,52). Третьими идут Екатерина Миронова и Евгений Устенко (63,00).
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