Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на Кубке России, превысив результат мирового рекорда

Дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова показал лучший результат в ритм-танце на этапе Кубка России, который проходит в Йошкар-Оле.

AP