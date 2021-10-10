Бестемьянова призвала не клеймить Загитову за конфликт с журналистом

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала конфликт Алины Загитовой с журналистом «Спорт-Экспресса» Рустамом Имамовым.
Бестемьянова призвала не клеймить Загитову за конфликт с журналистом
  • AP

«Дело не в том, что она олимпийская чемпионка. Просто у Алины сдали нервы, не выдержала повышенного внимания к себе. Давайте простим её. Загитова имеет право на срыв. Конечно, вести себя так с журналистами не стоит — дороже выйдет. Мы сами видим, что теперь происходит. Но я прекрасно понимаю, как иногда всё это достаёт. Поверьте, к такому невозможно привыкнуть. Возможно, Алина до этого много работала и просто устала. Не надо клеймить человека. Нужно быть более благосклонными к фигуристке, которая многого добилась», — заявила Бестемьянова в интервью RT.

Напомним, что Загитова потребовала от журналиста удалить фотографии с ней, которые были сняты во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом».

Ранее журналист рассказал, как Загитова в грубой форме потребовала удалить её фото с матча КХЛ.

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