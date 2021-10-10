Тарасова высказалась о выступлении россиянок на Finlandia Trophy

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты россиянок на турнире Finlandia Trophy.

«Роскошно катались две наши девочки. Просто роскошно! Именно первая и вторая. Алёна Косторная мне не понравилась», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспсресс».

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на «Челленджере» в Финляндии.

Первой на дебютном международном турнире на взрослом уровне стала 15-летняя Камила Валиева, набравшая 249,24 балла. Второй оказалась Елизавета Туктамышева с 233,30 балла, а замкнула тройку Алёна Косторная (218,83 балла).

Ранее Валиева одержала победу на Finlandia Trophy.