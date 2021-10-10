Жулин оценил выступление Синициной и Кацалапова на этапе Кубка России в Йошкар-Оле

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что доволен первым в сезоне официальным выступлением Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, которое состоялось на этапе Кубка России в Йошкар-Оле.

«Всё хорошо. В первый раз они выступали на судьях, и прокат получился достойный. Надо пройти первый старт и постараться избежать ошибок, потому что первое выступление в сезоне всегда сложное с той точки зрения, что хочется дать эмоции, но надо кататься аккуратно. Это своего рода проба пера, которой я доволен», — приводит слова Жулина ТАСС.

Следующим стартом для Синициной и Кацалапова станет «Мемориал Дениса Тена», который состоится в Нур-Султане.

Ранее Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на Кубке России, превысив результат мирового рекорда.