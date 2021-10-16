Энберт объяснил слова Милохина о том, что Медведева «не любит» Загитову

Российский фигурист Александр Энберт прокомментировал возможную вражду между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.

«Я поставил смайлики именно Дане, даже отметил его аккаунт. Я хотел сказать, что он смешно кривляется на камеру, и меня это развеселило. Как может быть какая-то глобальная вражда между девушками? Нет никакой глобальной вражды, мы все общаемся: с Алиной общаемся, встречаемся и рассказываем ей о нашей программе, с Женей общаемся хорошо, когда катаемся. Это всё ерунда, это всё надумано людьми вокруг. Может, им так кажется, но это была просто смешная шутка от Дани, и я её оценил», — цитирует Энберта «Газета.Ru».

Напомним, что блогер Даня Милохин пошутил на тему отношений Загитовой и Медведевой. Он заявил, что Женя не любит Алину, и показал разбитое сердце.

Медведева и Милохин участвуют в шоу «Ледниковый период». Загитова выступает в роли ведущей.

Ранее Щербакова получила повреждение шеи перед стартом на Budapest Trophy.