Энберт объяснил слова Милохина о том, что Медведева «не любит» Загитову

Короткая ссылка
Российский фигурист Александр Энберт прокомментировал возможную вражду между Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой.
Энберт объяснил слова Милохина о том, что Медведева «не любит» Загитову
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Я поставил смайлики именно Дане, даже отметил его аккаунт. Я хотел сказать, что он смешно кривляется на камеру, и меня это развеселило. Как может быть какая-то глобальная вражда между девушками? Нет никакой глобальной вражды, мы все общаемся: с Алиной общаемся, встречаемся и рассказываем ей о нашей программе, с Женей общаемся хорошо, когда катаемся. Это всё ерунда, это всё надумано людьми вокруг. Может, им так кажется, но это была просто смешная шутка от Дани, и я её оценил», — цитирует Энберта «Газета.Ru».

Напомним, что блогер Даня Милохин пошутил на тему отношений Загитовой и Медведевой. Он заявил, что Женя не любит Алину, и показал разбитое сердце.

Медведева и Милохин участвуют в шоу «Ледниковый период». Загитова выступает в роли ведущей.

Ранее Щербакова получила повреждение шеи перед стартом на Budapest Trophy.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить