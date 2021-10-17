Тарасова прокомментировала победу фигуристки Хромых на турнире Budapest Trophy

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на победу Майи Хромых среди женщин на турнире Budapest Trophy в венгерском Будапеште.

«Все наши девочки делают один и тот же набор прыжков: они его освоили практически на 100%. Сейчас учат четверные… Побеждать будут как раз те, кто прыгает четверные без падения», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

По её мнению, победу одержала спортсменка, которая прекрасно катается, а чемпионка мира Анна Щербакова уступила ей из-за своего падения на четверном флипе.

«Казалось бы, её никто не знает, но она выполнила каскад четверной тулуп — тройной тулуп. Правда, один сорвала, но всё равно стала первой. Хромых — молодец! У неё очень хорошая программа. Мне очень нравится!» — добавила Тарасова.

Ранее сообщалось, что 15-летняя Хромых победила на Budapest Trophy, набрав 224,91 балла, а Щербакова стала второй (222,73).

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