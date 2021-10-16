Китайское предупреждение: главные соперники россиян в парном катании выиграли первый турнир сезона

Китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун одержала победу на своём первом турнире в сезоне Asian Open Trophy. Действующие вице-чемпионы мира набрали в сумме 223,48 балла — это чуть хуже результатов, которые показывали российские фигуристы на других турнирах. В то же время хозяева будущей Олимпиады получили лучшую оценку за короткую программу среди всех дуэтов в этом сезоне.

Фавориты предстоящих соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине постепенно входят в новый сезон. Свои новые программы и текущую форму показали и одиночницы Камила Валиева и Елизавета Туктамышева, и танцоры на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, и многие другие спортсмены. Накануне к ним присоединились главные соперники российских спортивных пар — китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун.

Действующие вице-чемпионы мира и серебряные призёры прошлой Олимпиады в Пхёнчхане в качестве первого старта сезона выбрали домашний турнир Asian Open Trophy. Он прошёл в Столичном дворце спорта Пекина, где через четыре месяца будут разыграны олимпийские медали. Суй и Хань были априори главными звёздами состязаний спортивных пар — кроме них на лёд выходили только ещё три китайских дуэта, которые не входят в разряд ведущих представителей своей дисциплины.

Также по теме Преждевременные комплименты: как Тарасова и Морозов проиграли Мишиной и Галлямову на турнире Finlandia Trophy Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали первую победу в новом сезоне, выиграв турнир Finlandia...

Если кратко подводить итоги турнира, то можно констатировать, что к началу сезона фигуристы из Поднебесной подготовились весьма неплохо и уже сейчас могли бы успешно конкурировать с российскими парами. Это наглядно подтвердило хотя бы выступление в короткой программе, для которой двукратные чемпионы мира выбрали в качестве сопровождения саундтрек к фильму «Миссия невыполнима 2», снятый уроженцем Китая Джоном Ву.

Суй и Хань начали прокат с отлично исполненных тройного тулупа и выброса тройной флип. Последний и вовсе был признан судьями практически идеальным — половина бригады оценила его на высший балл, другая половина поставила «четвёрку». За выброс китайцы получили 7,69 балла — больше кроме самих китайцев смогли однажды заработать только Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на победном чемпионате Европы.

Подкрутка и вращение тоже не вызывали вопросов, но к концу программы судьи всё-таки стали придираться к Суй и Ханю. За дорожку шагов они получили третий уровень сложности, а за тодес и вовсе второй. Из-за этого базовая стоимость программы уменьшилась на 1,4 балла и получилась не такой высокой, какую в этом сезоне уже демонстрировали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов или Владимир Морозов и Евгения Тарасова. Но по итоговой технической оценке и компонентам Суй и Хань оказались впереди российских пар. Они набрали 79,27 балла, и это стало лучшим показателем текущего года для коротких программ.

Для произвольной программы китайский дуэт взял знакомую его поклонникам композицию Bridge Over Troubled Water — с ней он побеждал на чемпионате мира в 2017 году. Этот прокат тоже получился практически близким к идеалу. Из заметных ошибок были только заминка Ханя на тройном сальхове и касание рукой у Суй при исполнении фирменного выброса.

Однако при этом ему не доставало сложности, которую в этом сезоне стараются поддерживать российские пары. В качестве каскада Суй и Хань выбрали достаточно незамысловатую комбинацию тройного и двойного тулупов, хотя на последнем чемпионате мира пробовали исполнять три прыжка сразу. Именно такую версию каскада стараются показать Тарасова и Морозов, а у Мишиной и Галлямова получается и вовсе сделать почти в два раза более ценные тройные сальховы. Также Суй и Хань в качестве второго выброса продолжают показывать сальхов, хотя россияне давно освоили более дорогие лутц и риттбергер.

Компоненты у китайской пары тоже остались без солидного бонуса по отношению к будущим соперникам на Олимпиаде. За произвольную программу они набрали 144,21 балла. Это хуже, чем и их собственный рекорд мира, и результат на последнем первенстве планеты, и показатели россиян в этом сезоне. Мишина и Галлямов на Finlandia Trophy за свой второй прокат получали 153,37 балла, а Тарасова и Морозов — 151,66 балла на августовском Cranberry Cup. Такое преимущество позволяет обеим парам лидировать в заочном соперничестве и по сумме двух оценок.

Пока что однозначно судить о готовности всех участников парного турнира Олимпиады рано, особенно из-за того, что лицом к лицу китайские и российские фигуристы так и не встречались. Но очевидно, что Суй и Хань ещё могут прибавить в базовой оценке и исполнении, а фактор домашней Олимпиады, на которой будут присутствовать только их собственные болельщики, сможет оказать благоприятное воздействие на результаты. При этом не стоит ещё и забывать, что пока что так и не состоялась премьера ещё одной сильной российской пары Бойковой и Козловского, у которой могут быть свои сюрпризы для соперников из Китая.