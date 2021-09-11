Обособленность Синициной и Кацалапова, прыжки Игнатова и феерия в парах: как начались контрольные прокаты сборной России

В Челябинске стартовали контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. В субботу, 11 сентября, кандидаты на попадание в олимпийскую команду показали свои короткие программы. В танцах на льду своё лидерство в стране обозначили Виктория Синицина и Никита Кацалапов, мужчины старались поразить судей исполнением двух четверных прыжков, а в пары подтвердили свой высочайший уровень конкуренции.

Первая пара и все-все-все

Главная задача предсезонных прокатов, независимо от того, проводятся они в открытом режиме, или только «для своих», всегда заключалась в том, чтобы специалисты могли увидеть, а тренеры понять, насколько удачны программы их подопечных, насколько они соответствуют правилам, как смотрятся на публике костюмы (если они готовы) и с какой степенью готовности входят в сезон фигуристы. Близость Олимпийских игр лишь максимально обостряет каждый из перечисленных пунктов. Особенно актуально это сейчас: в отличие от сезона четырёхлетней давности, российские фигуристы имеют в активе титулы действующих чемпионов мира в трёх видах программы из четырёх, а это значительно подогревает олимпийские намерения.

Субботнюю программу открыли танцы на льду — единственный вид программы, где предстоящая интрига сведена к минимуму. В том плане, что не предполагает сколь-нибудь серьёзной внутрироссийской борьбы. Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выиграв чемпионат мира в Стокгольме, подтвердили свой статус первой пары страны, и это стало тем самым рубежом, который резко разделил российские танцы на лидера и прочих — как бы обидно это ни звучало применительно к потенциальным соперникам, в число которых первым номером входят призёры четырёх континентальных первенств Александра Степанова и Иван Букин. Двумя годами ранее эти фигуристы стали вице-чемпионами Европы и можно было вести речь о том, что Россия имеет в танцах две равных по силам пары (Синицина и Кацалапов остались на том турнире четвёртыми). На прокаты в Челябинск Степанова и Букин не приехали по медицинским показаниям, но их присутствие вряд ли сильно изменило бы реальность: ни одна страна в олимпийском сезоне не делает ставку на две пары. Фавориты, как правило, определяются заранее, и в нашей стране они, безусловно, уже определены как федерацией фигурного катания, так и судьями.

Всё сказанное, впрочем, совершенно не отменяет жесточайшей конкуренции за две оставшиеся олимпийские вакансии, на которые помимо Степановой и Букина в этом сезоне будут претендовать ещё как минимум четыре дуэта: Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Диана Дэвис — Глеб Смолкин и Аннабель Морозов — Андрей Багин. Изюминку предстоящей борьбе придаёт тот факт, что все четыре дуэта не только прогрессировали за последний год, но и угадали с программами.

Два четверных. Кто лучше?

Мужская программа прокатов собрала абсолютно всех сильнейших российских одиночников, включая чемпиона Европы Дмитрия Алиева, вице-чемпиона континента Артура Даниеляна и серебряного призёра ЧЕ-2019 Александра Самарина, пропустивших прошлый сезон из-за травм.

Одиночное катание в исполнении мужчин — это прежде всего прыжки. Применительно к сильнейшим фигуристам мира, с этим утверждением можно, конечно же, поспорить, вспомнив блистательные постановки двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю и трёхкратного чемпиона мира Нэйтана Чена, но в российском варианте оно вряд ли может быть поставлено под сомнение: уровень современной борьбы за медали предполагает не только владение несколькими четверными прыжками, включая сложнейшие флип, лутц и риттбергер, но в идеале наличие двух таких прыжков в короткой программе. Для тех, кто ставит перед собой задачу бороться в олимпийском сезоне за медали, это — программа минимум. Уже потом идёт всё остальное, включая хореографические изыски.

Два четверных включили в свои короткие прокаты Андрей Мозалёв (сальхов со степ-аутом и тулуп в каскаде с двойным), Даниелян (тулуп с касанием руками и сальхов — с падением со второго прыжка), Михаил Коляда (сальхов с падением и тулуп в каскаде с двойным), Евгений Семененко (два безошибочных тулупа, один в каскаде с тройным), Макар Игнатов (риттбергер и тулуп в каскаде с тройным) и Марк Кондратюк (тулуп и сальхов в каскаде). Алиев, имеющий в короткой программе набор из четверных лутца и тулупа, ограничился одним четверным, исполнив в каскаде лутц в три оборота.

Такое количество всё ещё не слишком привычных для российского мужского катания элементов ультра-си можно с одной стороны считать гарантией жёсткой внутрироссийской борьбы за олимпийские путёвки, но более-менее вкатанными (в той степени, которую предполагает середина сентября) у исполнителей двух четверных получились только три проката — Семененко, Игнатова и Кондратюка.

Стоит напомнить, что на текущий момент у России есть только две олимпийские квоты: для завоевания третьей, кто-то из российских одиночников должен выступить в конце сентября на турнире в Оберстдорфе (уже известно, что это будет не Алиев, первоначально заявленный на Nebelhorn Trophy) и попасть там в шестёрку сильнейших.

Борьба за мировое господство

Двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов уже успели открыть олимпийский сезон под руководством нового тренера, выиграв не слишком значимый американский турнир Cranberry Cup, но первым по-настоящему важным выступлением для фигуристов должен был стать Челябинск.

Именно на открытых прокатах подопечным Максима Транькова и Этери Тутберидзе предстояло кататься в прямом сравнении с чемпионами мира Анастасией Мишиной — Александром Галлямовым и действующими победителями континентального первенства Александрой Бойковой — Дмитрием Козловским. Продемонстрировать себя российской (и не только) публике после глобальной перезагрузки, так сказать.

Подобный набор участников мог украсить турнир любого ранга и это выглядело своеобразной гарантией того, что кататься все три пары будут в полную силу без каких бы то ни было скидок на начало сезона: для каждого из дуэтов этот рабочий по сути прокат был, безо всякого преувеличения, первым шагом к мировому господству, не меньше. Тем более, что все три постановки — «Лебединое озеро» Бойковой и Козловского, прошлогодняя «Эсмеральда» Мишиной и Галлямова, «Мы. Верим в любовь» Тарасовой и Морозова — получились очень мощными про восприятию. У всех трёх дуэтов имелись достаточно типичные для начала сезона огрехи в виде не слишком параллельных вращений и не слишком уверенных приземлений, но это не скрывало главного: того, что диктовать правила игры в олимпийском сезоне и биться за золото Олимпиады в Пекине скорее всего будут именно эти российские пары. И уже достаточно второстепенно, как именно они разберутся между собой.

Заключительная фраза ещё более применима к российским одиночницам. Но это — совершенно отдельная история хоть в российском масштабе, хоть в мировом.