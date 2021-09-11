Жулин вспомнил, как ставил программу для пары Тарасова — Морозов

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Экс-чемпион мира в танцах на льду и тренер Александр Жулин ответил на вопрос о том, доволен ли опытом работы с парой Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
Жулин вспомнил, как ставил программу для пары Тарасова — Морозов
  • РИА Новости

«Это не первая моя работа со спортивной парой: в прошлом году я ставил «Малагенью» для Александры Бойковой — Дмитрия Козловского, которую ребята в итоге отложили на олимпийский сезон», — сказал Жулин в интервью RT.

Тренер вспомнил, как ставил для пары программу на композицию Клода Дебюсси «Лунный свет».

«Когда Этери Тутберидзе пригласила меня поставить Тарасовой и Морозову короткую программу, она сразу сказала, что ребятам очень нравится «Лунный свет» Дебюсси, и спросила меня, как я к этому отношусь. Мы решили попробовать. Мне очень понравилось, как все мы работали, как контактировали и с Этери, и с Максимом Траньковым, и со спортсменами, понравился результат. Просто потом, когда была поставлена произвольная программа, стало понятно, что обе получились в очень схожем ключе. Отсюда, собственно, и возникло решение сделать короткую программу более мощной, поменяв музыку.

Я даже не уверен, что осталась прежняя техническая канва. Но знаю, что в фигурном катании нередки случаи, когда одна и та же постановка, положенная на другую музыку, начинает играть совершенно иными красками. Поэтому никакого криминала я в этой замене не вижу. Окончательное решение в части программ всегда должен принимать тренер, который работает со спортсменами каждый день. Потому что именно тренеру важно, чтобы его спортсмены показали максимально возможный результат на главном старте», — сказал он.

Ранее Жулин объяснил, какие уроки извлекли Синицина и Кацалапов из неудачи в финале Гран-при в прошлом году.

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