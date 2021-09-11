Жулин объяснил, какие уроки извлекли Синицина и Кацалапов из неудачи в финале Гран-при в прошлом году

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Экс-чемпион мира в танцах на льду и тренер Александр Жулин ответил на вопрос, какой из этапов Гран-при с участием его подопечных Виктории Синициной и Никиты Кацалапова представляется ему более напряжённым в плане соперничества.
Жулин объяснил, какие уроки извлекли Синицина и Кацалапов из неудачи в финале Гран-при в прошлом году
  • РИА Новости

«Честно говоря, я даже не смотрел, кто на этих этапах будет выступать. Не придаю этому значения. Знаю только то, что с Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном (четырёхкратными чемпионами мира и пятикратными чемпионами Европы. — RT) мои ребята не пересекаются. Поскольку мы являемся чемпионами мира, нам нужно кататься без оглядки на кого-то», — сказал Жулин в интервью RT.

Тренер отметил, что уверен в своей паре.

«Не нужно забывать к тому же, что даже не слишком удачные выступления способны принести большую пользу», — сказал он.

Также Жулин объяснил, какие уроки извлекли Синицина и Кацалапов из неудачи в финале Гран-при в прошлом году.

«Если вспомнить то выступление, оно действительно получилось у нас не лучшим: где-то недодержали вращение, где-то качнуло… И мы сразу улетели на шестое место. Но не стали при этом пенять на судей, а сели после соревнований и очень внимательно просмотрели видеозапись. Пришли к выводу, что наказали нас абсолютно по делу. И очень плотно занялись исправлением всех недочётов. Настолько плотно, что выиграли мировое первенство», — сказал он.

Ранее Жулин назвал неожиданной идею ISU соединить в ритм-танце фигуристов блюз и стрит-данс.

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