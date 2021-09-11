Жулин назвал неожиданной идею ISU соединить в ритм-танце фигуристов блюз и стрит-данс

Экс-чемпион мира в танцах на льду и тренер Александр Жулин поделился мнением об идее Международного союза конькобежцев (ISU) соединить в ритм-танце блюз и стрит-данс.

«Очень неожиданная идея, на самом деле. Классический блюз предполагает неторопливую текучесть, это такая медленная история. Но когда я разговаривал на эту тему с Галиной Гордон-Полторак (председатель танцевального техкома ISU. — RT), она сказала: если мы исполним блюз как блюз, это будет отражено минусом в судейских оценках. Потому что блюз, в том понимании, как это видят специалисты Международного союза конькобежцев, должен выглядеть как стрит-данс. С моей же точки зрения, блюз в формате уличного танца — это несколько инородное тело», — сказал Жулин в интервью RT.

По мнению тренера, «пьяный» блюз — это интересный вариант, но тогда нужно как-то это обыгрывать.

«Просто, реально, требования оказались для нас поначалу не слишком реализуемыми. Представьте сами: вы исполняете с десятиметровой вышки сложнейший прыжок, стопроцентно сконцентрированы на сальто и винтах, а вас просят сделать это совершенно расслабленно. Так, чтобы вообще никому не пришло в голову, что это сложно. И посмотрел бы я, как вы с этой задачей справитесь», — сказал он.

Ранее Жулин рассказал о состоянии Синициной и Кацалапова перед олимпийским сезоном.