Жулин рассказал о состоянии Синициной и Кацалапова перед олимпийским сезоном

Экс-чемпион мира в танцах на льду и тренер Александр Жулин ответил на вопрос о том, насколько он доволен состоянием, в котором Виктория Синицина и Никита Кацалапов подходят к олимпийскому сезону.

«На 50%, поскольку у партнёра была проблема со спиной. Эта травма обостряется у нас уже третий год подряд, причём именно на этапе предсезонной подготовки. Но потом спину удаётся закачать и проблема устраняется», — сказал Жулин в интервью RT.

Также тренер высказался о выступлении на этапе Гран-при в Японии.

«Сначала мы выступим на сентябрьском этапе Кубка России в Сызрани. Во всяком случае, планируем туда поехать и уже взяли билеты. Для нас очень важно выступить на двух турнирах перед началом Гран-при. Поэтому сначала запланирована Сызрань и следом Мемориал Дениса Тена в Алма-Ате.

Мы планировали полететь в Братиславу на турнир Непелы, куда мы ездили много лет подряд, но эти соревнования отменили. Почему отменили, мне неизвестно, и это довольно странно: в Кошице на днях прошёл этап юниорского Гран-при, а это та же самая Словакия. Поэтому выбирать нам не приходится, поедем в Казахстан. Почти весь октябрь в этом случае у нас получается тренировочным месяцем, будем устранять все те огрехи, на которые после первых выступлений нам укажут специалисты. А уже потом будем целенаправленно готовиться к выступлениям в Японии и на российском этапе Гран-при в Сочи», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Жулин прокомментировал участие трансгендеров в фигурном катании.