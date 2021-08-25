Жулин: BLM, трансгендеры и коронавирус — это звенья одной цепи

Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду и тренер Александр Жулин прокомментировал участие трансгендеров в фигурном катании.

«Как-то совпало всё это: BLM, трансгендеры и коронавирус. По-моему, это звенья одной цепи. Мир сходит с ума и куда-то катится. Я не думаю, что будет много трансгендеров в женском катании.

В целом моя позиция неизменна: если девочки становятся мальчиками и выступают среди мужчин, то для меня это приемлемо. А вот когда мужчины переходят в женские соревнования, то это совершенно неправильно», — передаёт слова Жулина «Чемпионат».

Он также добавил, что не представляет, чтобы фигуристы из первой пятёрки поменяли пол и перешли в женское катание.

Ранее сообщалось, что в Международном союзе биатлонистов (IBU) задумались о возможном допуске трансгендеров к соревнованиям.