Российские биатлонистки сохранили максимальную квоту на сезон-2021/22

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что женская сборная сохранила максимальную квоту на сезон-2021/22.
Российские биатлонистки сохранили максимальную квоту на сезон-2021/22
  • Reuters

«Женская сборная России сохранит в олимпийском сезоне максимальную квоту в Кубке мира. Как и год назад, мы сможем выставлять на старт каждой гонки шесть спортсменок», — цитирует Майгурова пресс-служба СБР.

Он добавил, что из-за пандемии Международный союз биатлонистов (IBU) рассчитал квоты не по результатам одного сезона, а суммарно по итогам двух последних сезонов.

Таким образом, женская сборная России выступит с максимальной квотой в предстоящем олимпийском сезоне.

Ранее сообщалось, что в IBU задумались о возможном допуске трансгендеров к соревнованиям по биатлону.

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