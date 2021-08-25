В IBU задумались о возможном допуске трансгендеров к соревнованиям по биатлону

Руководство Международного союза биатлонистов (IBU) заявило, что федерация пока не приступила к созданию новых правил по допуску трансгендерных спортсменов к участию в соревнованиях.

«Мы следили за обсуждениями этой темы в спортивном мире. Недавно мы разработали стратегию гендерного равенства, направленную на обеспечение равного доступа мужчин и женщин к нашему виду спорта как в рамках соревнований, так и за их пределами», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBU.

Вместе с тем в сообщении отмечается, что разработанная стратегия пока ещё не решает проблему доступа трансгендеров к соревнованиям.

«Но мы будем внимательно следить за развитием событий как в других видах спорта, так и в нашем», — добавили в IBU.

Ранее Международный союз конькобежцев опубликовал правила, согласно которым, если спортсмен поменял пол с мужского на женский и хочет участвовать в женских соревнованиях, он должен будет предоставить результат анализов, где общий уровень тестостерона в организме не превышает 5 нмоль/л за последний год. Также этот уровень не должен выходить за пределы рамок в течение всего соревновательного периода, а при нарушении спортсменка будет отстранена на 12 месяцев.

Для участия в мужских соревнованиях трансгендеру необходимо предоставить подписанное заявление о том, что его гендерная идентичность — мужчина.