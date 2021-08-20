Переходный период: как допуск трансгендеров может повлиять на фигурное катание

Решение Международного союза конькобежцев допускать до соревнований трансгендеров вызвало определённые споры в мире фигурного катания. Вице-чемпионка Олимпийских игр Ирина Слуцкая иронично прокомментировала эту новость, президент ФФККР Александр Горшков отказался адаптировать новые правила для российских соревнований, а тренер Татьяна Тарасова считает, что нововведения ISU не повлияют на расклад сил в этом виде спорта.

Тема допуска трансгендерных людей в фигурном катании продолжает широко обсуждаться. В августе Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что будет допускать до соревнований людей с нестандартной гендерной идентичностью, и это решение вызвало немало споров в спортивной среде.

У двукратной медалистки Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирины Слуцкой легализация трансгендеров в её виде спорта вызвала удивление. Она сравнила фигуристов, которые перешли из одной категории в другую, с участниками соревнований по мужской художественной гимнастике.

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«Вот это да! Мужская художественная гимнастика, это оказывается цветочки! В фигурном катании теперь могут принимать участие трансгендеры. То есть ISU опубликовал заявление, в соответствии с которым трансгендеры получают право перехода из одной категории фигурного катания в другую! Для этого, конечно, нужно выполнить ряд определённых условий. Но всё же. Ну вот так, любовался ты красивым мужским катанием, а завтра «этот же любимчик» уже твой соперник. Удивительно, не правда ли?» — написала Слуцкая в Instagram.

Слова бывшей фигуристки о мужской художественной гимнастике являются отсылкой к недавним заявлениям олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Она раскритиковала новость о том, что в этом традиционно женском виде спорта выступают мужчины, и выразила надежду, что в России такого не будет.

Известный тренер Татьяна Тарасова отреагировала на решение ISU более сдержанно. Она считает, что допуск трансгендерных людей никак не повлияет на текущее положение в фигурном катании.

«Уже в разных видах спорта приняли подобные решения. Они есть, и они будут жить, как и все люди, поэтому будут участвовать в соревнованиях, на заводах работать. Каждая страна выставляет какое-то количество участников, которые на первенстве страны заняли первое-второе места, так делают все, это естественно. Если трансгендеры будут занимать высокие места, то, конечно, они будут ездить на международные соревнования. Как это отразится на фигурном катании? Да никак», — сказала Тарасова ТАСС.

То, что международные федерации уделяют внимание трансгендерам и создают условия для их участия, является в некоторой степени общемировым трендом в спорте. В 2015 году Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил общие правила и порекомендовал другим организациям ориентироваться на них при составлении своих критериев. Шесть лет назад МОК постановил, что спортсмены, которые сменили гендер с женского на мужской, могут свободно участвовать в мужских соревнованиях, а те, кто пошёл обратным путём, должны сначала пройти гормональную терапию и снизить свой уровень тестостерона до 10 нмоль/л.

Далеко не все крупные международные федерации откликнулись на призыв МОК и выработали свои условия допуска, но некоторые всё-таки занялись этой проблемой и адаптировали рекомендации с определёнными поправками. Так, в велоспорте и теннисе трансгендерные женщины обязаны поддерживать уровень тестостерона до 5 нмоль/л. Точно такие же требования предъявляет и ISU не только для фигурного катания, но и для конькобежного спорта и шорт-трека. В лёгкой атлетике иметь такой же уровень тестостерона обязаны все женщины, выступающие в беге на дистанциях от 400 метров до одной мили.

Есть пример того, когда требования были ужесточены ещё сильнее. Международная федерация регби запрещает трансгендерам играть с женщинами. Такое решение аргументируется заботой о спортсменках.

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Большинство же международных организаций вообще не имеют никакой политики в отношении трансгендеров.

Зато этот вопрос нередко волнует национальные спортивные федерации. В Великобритании, Канаде, США, Австралии и прочих странах Запада критерии организации регулируют критерии допуска трансгендерных людей до соревнований. Например, свои правила имеет Футбольная ассоциация Англии, которая обязывает как женщин, так и мужчин проходить гормональную терапию, чтобы поддерживать свойственный своему полу уровень тестостерона.

В России следовать мировой практике пока не спешат. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что пока не видит необходимости в том, чтобы со своей стороны как-то регулировать участие трансгендеров в соревнованиях.

«Не знаю, как это повлияет на наш вид спорта. Надо посмотреть, что будет происходить. Но у себя в стране мы такого, естественно, делать не будем. Я плохо себе представляю, как это будет выглядеть. Не уверен, что это вообще будет происходить, будут ли такие случаи. Поживём — увидим», — заявил Горшков «Радио 1».