Татьяна Тарасова высказалась о победе Евгении Тарасовой и Морозова на турнире в Бостоне

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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в парных соревнованиях на турнире в Бостоне Cranberry Cup.
Татьяна Тарасова высказалась о победе Евгении Тарасовой и Морозова на турнире в Бостоне
  • РИА Новости

«Я так рада и счастлива за них, молодцы! Это отличное начало пути Этери Тутберидзе в парном катании. Поздравляю их, поздравляю Этери, Максима Транькова и всю группу, все большие молодцы», — цитирует Тарасову Sport24.

Она также отметила, что будет очень рада за эту пару, если они восстановятся в полной мере. При этом она не может сказать, повышаются ли их шансы на золото Олимпиады.

«Что касается падения Евгении с тулупа, то тренеры сами знают, что и как исправить. Я таким выдающимся тренерам могу дать советы, только когда они спрашивают», — добавила Тарасова.

Тарасова и Морозов начали сотрудничество с Этери Тутберидзе в апреле 2021 года, это их первая победа под руководством нового тренера. 

Ранее сообщалось, что команда Тутберидзе отреагировала на победу Тарасовой и Морозова.

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