Татьяна Тарасова высказалась о победе Евгении Тарасовой и Морозова на турнире в Бостоне
- РИА Новости
«Я так рада и счастлива за них, молодцы! Это отличное начало пути Этери Тутберидзе в парном катании. Поздравляю их, поздравляю Этери, Максима Транькова и всю группу, все большие молодцы», — цитирует Тарасову Sport24.
Она также отметила, что будет очень рада за эту пару, если они восстановятся в полной мере. При этом она не может сказать, повышаются ли их шансы на золото Олимпиады.
«Что касается падения Евгении с тулупа, то тренеры сами знают, что и как исправить. Я таким выдающимся тренерам могу дать советы, только когда они спрашивают», — добавила Тарасова.
Тарасова и Морозов начали сотрудничество с Этери Тутберидзе в апреле 2021 года, это их первая победа под руководством нового тренера.
Ранее сообщалось, что команда Тутберидзе отреагировала на победу Тарасовой и Морозова.