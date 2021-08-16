Команда Тутберидзе отреагировала на победу Тарасовой и Морозова

Команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила россиян Евгению Тарасову и Владимира Морозова на турнире в Бостоне Cranberry Cup.

«Поздравляем нашу спортивную пару — Евгению Тарасову и Владимира Морозова — с убедительной победой на Cranberry Cup 2021. И отдельная благодарность организаторам соревнований за российский флаг и гимн во время награждения», — говорится в Instagram-аккаунте команды Тутберидзе.

Тарасова и Морозов начали сотрудничество с Тутберидзе в апреле 2021 года, это их первая победа под руководством нового тренера.

Ранее тренер Александр Жулин заявил, что у Тарасовой и Морозова повышаются шансы на успех на Олимпиаде.