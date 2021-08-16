Команда Тутберидзе отреагировала на победу Тарасовой и Морозова
- © Raniero Corbelletti/AFLO
- globallookpress.com
«Поздравляем нашу спортивную пару — Евгению Тарасову и Владимира Морозова — с убедительной победой на Cranberry Cup 2021. И отдельная благодарность организаторам соревнований за российский флаг и гимн во время награждения», — говорится в Instagram-аккаунте команды Тутберидзе.
Тарасова и Морозов начали сотрудничество с Тутберидзе в апреле 2021 года, это их первая победа под руководством нового тренера.
Ранее тренер Александр Жулин заявил, что у Тарасовой и Морозова повышаются шансы на успех на Олимпиаде.